الإثنين 26 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

هداية ملاك تتصدر تويتر بعد حصد برونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020

هداية ملاك
هداية ملاك

تصدر اسم لاعبة التايكوندو هداية ملاك محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وموقع التدوينات المصغر "تويتر" بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تلعب في اليابان، في منافسات 67 كجم سيدات، وتوّجت هداية ملاك بالميدالية بعد تفوقها على الأمريكية "بيج ماكفرسون" في مباراة تحديد الفائز بنتيجة 19-0.

 تفاصيل تصدر هداية ملاك تويتر بعد حصولها على برونزية التايكوندو فى أولمبياد طوكيو 2020

ودشنَّ روّاد موقع "تويتر" هاشتاج بطلتنا هداية، معربين عن بالغ سعادتهم بالحصول على أول ميدالية للبعثة المصرية في طوكيو 2020، وكتب أحمد صالح، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “ميدالية  وجه يبكي بشدة ، وجه يبكى بشدة وجه يبكى بشدة للتاريخ الله اكبر وماشاء الله، بطله مصر  هداية ملاك، اول فتاه في التاريخ تحقق ميداليتين أولمبيتين لتايكوندو مصر علم مصر، كانت أول فتاة في تاريخ مصر ترفع العلم الأوليمبي علم مصر، أول مصريه وعربيه تحقق هذا الإنجاز التاريخي ميدالية رياضيّة”.

وعلّق عمرو سيف النصر، من روّاد موقع "تويتر" على فوز اللاعبة هداية ملاك قائلًا: "اول واحدة في التاريخ يرفع العلم و يحقق ميدالية❤❤، ربنا يحميكي يا بطلة مصر"، وكتب حساب يحمل اسم الكينج من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: " هداية ملاك تكرر إنجاز ريو 2016 وتفوز بالميدالية البرونزية الأولى للبعثة المصرية علم مصرزِيْ الفنون القتالية".

وأعربت رشا الشامي، من روّاد موقع التدوينات المصغر "تويتر"، على فوز اللاعبة هداية ملاك قائلًة: " بنتنا جابتلنا البرونزية #هدايه_ملاك قلب أحمر "، وكتب نور الدين أيضًا ردًا على تدوينة رشا الشامي قائلًا: " انا صرخت والله يا رشا في الاخر لما جابت نقط كتيره ورا بعض، ودلوقتي سيف متقدم 8/0 بردو ان شاء الله هيحقق برونزيه هو كمان"، واتفق معهم في التعبير ذاته مايكل جورج، من متابعي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، فكتب قائلًا: "وانا كمان صرخت ورفعت ابنى وقلنا مصر".

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يُجدر الإشارة إلى أن هداية ملاك أقصت اللاعبة الفرنسية ماجدة هينين صاحبة برونزية بطولة العالم 2019 في الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 11-10، بينما خسرت أمام البريطانية لورين وليامز بنتيجة 13-12 في مباراة ربع النهائي.

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هداية ملاك برونزية أولمبياد طوكيو 2020 أول ميدالية مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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