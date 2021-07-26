«كابيتر للتجارة الإلكترونية» تستهدف تحقيق مليار دولار إيرادات بحلول عام 2023

أعلنت شركة "كابيتر"- منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والمواد الغذائية- استهدافها تحقيق إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2023، يأتى ذلك في إطار الخطة الطموحة للشركة لمضاعفة حجم أعمالها بمقدار عشر أضعاف بعد ما حققت الشركة نتائج مثمرة خلال عام 2020 بالرغم من أزمة جائحة كورونا.

منصة "كابيتر" تقدم مفهوم جديد للسوق المصري في تجارة التجزئة، من خلال العمل كحلقة وصل بين كل من صناع السلع الاستهلاكية وكبرى الشركات وتجار الجملة في مجال تجارة التجزئة وذلك من خلال ٣ تطبيقات مختلفة ويتخللهم خصائص متعددة تساعد التاجر لخلق دراية شاملة بسوق السلع الغذائية في مصر مما يساعده في تطوير مشروعه وزيادة حجم العمل، ويساعد ذلك في إعادة هيكلة وسائل التجارة التقليدية في مصر وتحويلها لنظام رقمي مما يزيد من الكفاءة في عملية التوريد بأكملها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمة سريعة ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام.

وتعليقًا على الخطة الطموحة للشركة، قال محمود نوح الرئيس التنفيذي لشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية : "لقد كانت لنا رؤية طموحة تهدف لخدمة شريحة عريضة من سوق الأعمال في مصر وهو قطاع السلع الاستهلاكية والغذائية والذي يمثل أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلي، ومكنا ذلك من خلق مئات الفرص لمئات الشباب في مختلف المجالات، ودائما تسعى كابيتر لخلق المزيد من الفرص وتشجيع سوق العمل في مصر سواء من خلال جلب أفضل المواهب من مختلف آنحاء العالم أو من خلال إعطاء الفرصة والمراهنة على مواهب جديدة وحديثي التخرج. ومن خلال عمل منصة "كابيتر" تهدف للاستفادة من النمو الهائل الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية خاصة مع جهود الدولة لدعم التحول الرقمي في كافة المجالات."

أضاف "نوح" أن "كابيتر" تقدم خدماتها الآن في القاهرة والجيزة، بهدف التوسع جغرافيًا في مصر لتشمل عدد أكبر من المدن والمحافظات وتوسيع قائمة المنتجات المتاحة عبر المنصة لأكثر من 30 ألف منتج من مختلف المواد الغذائية والبقالة بحلول عام 2023.

ومن جانبه، قال أحمد نوح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية: "منذ بداية إطلاق عملياتنا العام الماضي، نجحنا في توسيع شبكة عملائنا من خلال العديد من الشراكات مع مختلف الشركات والجهات الحكومية مما ساعدنا ذلك من خدمة آلاف التجار وإتمام ملايين العمليات عبر المنصة من خلال توفير خدمة سريعة ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام بأفضل الأسعار لكافة عناصر سلاسل التوريد عن طريق فريق عمل مدرب يشمل أكثر من 800 موظف."

ومن خلال المنصة، تهدف كابيتر إلى توفير خدمات الترويج لجميع المنتجات المعروضة من خلال تسليط الضوء على المنتجات الأعلى مبيعًا وأفضلها من أجل إعطاء المشترين نظرة ثاقبة للجودة التي سيحصلون عليها عند شراء المنتج، وتخطط كابيتر لتقديم أحدث الدراسات والمعلومات الخاصة بمتطلبات السوق من جانب التجار وشركات السلع سريعة التداول مما يوفر نظرة شاملة للفرص والتحديات داخل السوق المصرى وتوفير حلول لمشاكل التجار على رأسها الاختلاف في الأسعار وشروط الدفع غير الملائمة وضعف الطلب على بعض المنتجات وغيرها من العوامل التى تؤثر بالسلب على عمليات التجار من خلال توفير إمكانية الطلب عبر الإنترنت والحصول على التمويل اللازم والوصول لباقة كبيرة ومتنوعة من المنتجات وتوفير الدعم للتجار.

من الجدير بالذكر أن الطلب على خدمات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، قد شهد نموًا ملحوظًا بفضل جائحة كورونا، وقفزت مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 80٪ ، بينما أبلغ 15٪ من الشركات في مصر عن زيادة مبيعاتهم عبر الإنترنت الآن مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء. ووفقًا لبيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان الأسرع نموًا في مصر خلال السنة المالية 2019-2020 بمعدل نمو بلغ 15.2٪ مقارنة بالعام السابق ، وبما يعادل 108 مليارات جنيه، وبمساهمة قدرها 4.4% في الناتج القومي المحلي.