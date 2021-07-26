الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3559 إصابة بكورونا فى كردستان 

كورونا في كردستان 
كورونا في كردستان 

أعلن وزير صحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي اليوم الإثنين، تسجيل 3559 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البرزنجي ـ حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) ـ إن مدينة دهوك تصدرت الحصيلة الأعلى بـ1564 إصابة، لافتا إلى أن الوضع الوبائي في المحافظة بات خطيرا للغاية.

وأشار وزير الصحة في الإقليم إلى أنه تم أيضا تسجيل 13 حالة وفاة جراء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان وزير صحة إقليم كردستان وصل في وقت سابق اليوم إلى دهوك للإشراف على تخصيص مستشفى آخر خاص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.
 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الصحة العالمية كورونا على مستوى العالم بغداد العراق كورونا اقليم كردستان

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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