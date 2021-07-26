الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سامح شكري
سامح شكري

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نظيره الأردني، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن التنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك ، في إطار التشاور المستمر بين مصر  والأردن.

ويأتي اللقاء بعد القمة المصرية الاردنية العراقية التي استضافتها بغداد، مؤخرًا.

ورحبت الولايات المتحدة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني إلى العراق.

 وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترحب بالزيارة التاريخية التي جرت الأحد التي قام بها الرئيس السيسي وملك الأردن إلى بغداد.

وقال البيان إن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الإقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أشار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى أنها قمة استثنائية من حيث توقيتها وأهميتها، لاسيما أنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأعرب "العسومي" عن أن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة يُدشِن مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء ما نص عليه البيان بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه القمة تسهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ الحاضنة العربية للعراق، مؤكداً في هذا السياق على أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكتسبت أهمية استثنائية خاصة، بالنظر إلى أنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ نحو ثلاثين عاماً، وهو ما يؤكد مجدداً ريادة جمهورية مصر العربية في محيطها العربي والإقليمي.  

 

تصريحات وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الخارجية الاردني مصر والأردن الأردن

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