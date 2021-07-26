الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بتروجيت» تحصل على شهادة «جينيس» لتنفيذها أضخم خزان بترول في العالم

أضخم خزان بترول في
أضخم خزان بترول في العالم

كرّم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شركة بتروجيت الذراع التنفيذي لقطاع البترول لحصولها على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، عن تنفيذها مستودع تخزين خام البترول بمنطقة رأس بدران، والذي سجل رقمًا قياسيًا في مجاله كأضخم مستودع تخزين بسقف عائم على مستوى العالم بسعة 175 ألف متر مكعب تعادل نحو 1.1 مليون برميل زيت خام، فضلاً عن قيامها بتنفيذ المشروع بتقنيات وأساليب غير مسبوقة تعد الأولى والأكبر من نوعها في تنفيذ أعمال مستودعات التخزين عالميًا.

دخول جينيس يعكس قدرة قطاع البترول على تنفيذ مشروعات ضخمة 

وأكد "الملا" أن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يعكس قدرة شركات قطاع البترول ومنها بتروجيت على تنفيذ مشروعات ضخمة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، معرباً عن تقديره للعاملين بالشركة على تقديمهم نموذجًا متميزًا للتفاني والإخلاص في العمل والنجاح فى تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق ، خاصة وأن المشروع قد تم تنفيذه في توقيت  قياسي بالرغم من تحديات جائحة كورونا.

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شهادة جينيس

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروع القومى لإنشاء مستودعات البترول الخام لعدد 29 مستودعًا بعدد من المناطق بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تتميز بسعات التخزين الكبيرة وسهولة التداول وفقاً لأحدث التقنيات التشغيلية وذلك فى إطار دعم البنية الأساسية وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. 

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شهادة جينيس

وأضاف أن ما تحقق يعد دافعا قوياً لبذل المزيد من الجهود لتدعيم مكانة شركات المشروعات البترولية المصرية لتكون واحدة من أهم الشركات العاملة إقليميًا ودوليا في مجالها خاصة أن تميز هذه الشركات هى أحد مقومات القوة والنجاح لصناعة البترول والغاز في مصر، مشيراً إلى أن خبرات بتروجت وإمكاناتها في تصنيع المهمات والمكونات اللازمة للمشروعات محلياً يؤهلها للتوسع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة في ظل تدفق الاستثمارات العالمية بمنطقة شرق المتوسط. 

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المهندس طارق الملا

ومن جانبه، أوضح المهندس وليد لطفى رئيس بتروجت أن الشركة نجحت في تنفيذ مستودع التخزين بارتفاع قدره حوالى 83ر21 متراً والذى تم تصنيعه بمراكز بتروجت المتخصصة في التصنيع المحلى، كما يبلغ قطره 110 متراً ، ويزن أكثر من 3300 طن.

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المهندس طارق الملا

 وأشار إلى اتباع تقنية جديدة وغير مسبوقة في تنفيذ الأعمال الانشائية بدلاً من التقنيات التقليدية وذلك بنظام السقف العائم المزدوج والمتحرك باستخدام 240 رافع هيدروليكى متصلين بنظام تحكم واحد مما نتج عنه تحقيق وفر كبير في تكلفة التنفيذ واختصار المدة الزمنية من خلال هذا الأسلوب الذى تم التخطيط له وتنفيذه بنجاح من خلال كوادر بتروجت و مراكز تصنيعها.

 ووجه الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه ومساندته لجهود الشركة في تنفيذ المشروع وثقته الكاملة في قدرتها على تنفيذ مشروعات التخزين الجديدة بأعلى كفاءة ومعدلات تنفيذ.

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شهادة جينيس

 واستمع الوزير خلال اللقاء لشرح حول حجم الأعمال التي تم إنجازها لتنفيذ المستودع بهذه التقنية الجديدة من القيادات المسئولة عن إدارة العمل بالمشروع والتي ضمت المهندس محمد السيد مساعد رئيس بتروجيت للفرع الشرقى والمهندس محسن قطب مساعد رئيس بتروجيت للشئون الهندسية والمهندس ياسر القاضي مدير عام مساعد الفرع الشرقى والمهندس عبد الحميد الصياد مدير عام تنفيذى الشئون الهندسية. 

 

الملا جينيس خزان بترول بتروجت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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