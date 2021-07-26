نيكي يقتدي بمكاسب مؤشرات عالمية.. ومخاوف الفيروس تقوض المعنويات

أغلقت أسهم اليابان على صعود اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب البورصات العالمية بفضل نتائج إيجابية للشركات ولكن كبحت المكاسب مخاوف بشأن إصابات كوفيد-19 العالمية قد تضعف التعافي الاقتصادي للبلاد أكثر.

وارتفع المؤشر نيكي 1.77% في التعاملات المبكرة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة أيام شهدت افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية ولكنه تخلي عن جزء من مكاسبه ليغلق على صعود 1.04% عند 27833.29 نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.11% إلى 1925.62، وكان قد زاد 1.74% في وقت سابق من الجلسة، وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أغلقت المؤشرات الأمريكية الثلاث الرئيسية على مستويات قياسية.

وأعلنت طوكيو عن 1763 إصابة بالفيروس أمس الأحد بزيادة 75% عنها قبل أسبوع.

ونزل سهم نيدك 3.2% مع شعور المستثمرين بخيبة أمل لعدم تحديث شركة صناعة المحركات توقعات الأرباح السنوية عقب زيادة كبيرة للأرباح الفصلية.

وقفز سهم طوكيو ستيل مانفكتشرينج 9.3% بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح كثيرا.

وساهم ذلك في دعم أسهم أخرى لشركات تصنيع الصلب وصعد سهم نيبون ستيل 3.7%.

وخالف سهم مجموعة سوفت بنك الاتجاه العام لينزل 2.1%، إذ تراجع متأثرا بمخاوف من انكشاف الشركة على ديدي وشركات تكنولوجيا صينية أخرى في الوقت الذي تكثف فيه الصين حملتها على هذه الشركات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.