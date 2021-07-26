الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«حاضنة ريادة الأعمال» بجامعة القاهرة تبدأ قبول المتقدمين لدورتها السابعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم حاضنة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، صباح اليوم، مقابلات لأصحاب المشروعات الناشئة المتقدمين للالتحاق بالدورة السابعة للاحتضان والتي تنظمها الحاضنة وتتيح فيها الفرصة أمام الشباب من 21 عامًا وحتى 35 عامًا أن يحصلوا على فرصة تدريب، بشرط أن تكون فكرة المشروع المتقدمين بها في قطاعات: تكنولوجيا الهاردوير، الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا المالية، إحلال الواردات، الصناعات الإبداعية والثقافية، الاقتصاد الدوار، التكنولوجيا الحيوية. 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن حاضنة الأعمال تعتبر بمثابة المعمل الذى يهيئ ويدرب الشباب الراغبين فى خوض تجربة ريادية الأعمال أو ممن لديهم مشروعات ريادية في بداياتها، وذلك من خلال برامج تدريب وورش عمل يقدمها خبراء، وتساعد هذه البرامج رواد الأعمال ممن لديهم أفكار مبتكرة على تطوير أفكارهم وإطلاق مشروعاتهم وقدرتها على المنافسة فى الأسواق.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الحاضنة تهدف إلى تقديم 3 خدمات رئيسية هى، تنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية ريادة الأعمال، وبرامج الحاضنة، وبرامج عيادة الأعمال، كما تواصل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تنظيم الفعاليات والندوات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة والتدريبات الداعمة لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم ضمن جهود الحاضنة لتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا للرؤية الاستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحاضنة احتفلت منذ أيام، بتخريج الدفعة السادسة من الشركات الناشئة وعددها 7 شركات تعمل فى أنشطة متنوعة منها مجالات الصناعات الإبداعية وتكنولوجيا التعليم والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الصحة وغيرها، ليرتفع عدد الشركات التي تخرجت من الحاضنة إلى 55 شركة ومشروعا تعمل حاليا بالسوق المصرية بعد فترة احتضان استمرت لأكثر من 6 أشهر حصلت خلالها الشركات على التدريب والمساعدة لتطوير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية بالسوق.

وأشارت الدكتورة هبة مدحت المدير التنفيذى لحاضنة الأعمال إلى أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نجحت منذ بداية عملها  في مجال ريادة الأعمال و دعم المشروعات الناشئة؛ مما أدى إلى تأهلها هذا العام لنهائيات جائزة مركز ريادة الأعمال للتأثير العالمي المقدمة من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وذلك بعد منافسة شرسة بين 57 مركزاً لريادة الأعمال من مختلف دول العالم حيث تم ترشيح 7 مراكز فقط للنهائيات من بينها حاضنة أعمال جامعة القاهرة.

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