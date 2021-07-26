«آراب نيوز» تشيد بالعلمين الجديدة: ثانى أكبر مشروع بعد العاصمة الإدارية

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بمدينة العلمين الجديدة، واعتبرت أنها ثاني مشروع كبير تنفذه وزارة الإسكان بعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي سيصل عددها سكانها لعام 2030 حوالي 4 ملايين شخص.

وقالت الصحيفة: لقد شهدت العلمين الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع السكنية والخدمية من بينها مشروع أبراج الشاطئ: 15 برجًا في المرحلة الأولى، وثمانية أبراج بالمرحلة الثانية.

وتابعت الصحيفة: أن مطار العلمين الدولي يستعد لاستقبال المزيد من الرحلات الدولية.

وأردفت الصحيفة: يحتوي مشروع الساحل الشمالي على عدد كبير من المنتجعات السياحية بقرى ساحلية مميزة وشواطئ مصرية ساحرة.

وتابعت: بعد أيام من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية في مدينة العلمين الجديدة شمال غرب البلاد، تحدث وزير الطيران المدني محمد منار عن ضرورة تجهيز مطار العلمين الدولي لاستقبال المزيد من الرحلات الجوية.

جاء ذلك خلال جولته في المطار الذي يخدم منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، والذي يعتبر من المطارات الإقليمية المهمة.

وخلال الجولة تفقد منار قاعات السفر والوصول وعدادات الجوازات وأحزمة الأمتعة وبرج المراقبة ومهبط الطائرات وتم إبلاغها بجهوزية المعدات للخدمات الأرضية.

كما اطلع على تطبيق الإجراءات الأمنية، وكذلك تنفيذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الركاب والعاملين في المطار أثناء تفشي جائحة كوفيد -19.

وقال الوزير إن القيادة السياسية المصرية تولي أهمية كبيرة لمشروع العلمين الجديدة الذي سيوفر العديد من الفرص الاستثمارية.

وتحدث الرئيس السيسي عن ضرورة الاستعداد لاستقبال المزيد من الرحلات لتفعيل أعداد السائحين الداخليين والخارجيين.

والتقى وزير الطيران العاملين في جولته بالمطار وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما ناقش معهم آلية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة والتغلب علي أي معوقات للتشغيل واستمرار التطوير والتحديث بالمطار بما يناسب أعمال التطوير الجارية في جميع المطارات، خاصة المطارات ذات الجذب السياحى.