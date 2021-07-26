بريطانيا تستبعد فرنسا من قائمة الدول المعرضة لخطر الإصابة بكورونا
قالت صحيفة تايمز البريطانية، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تستبعد بريطانيا فرنسا من قائمة الدول المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وقد تلغي الحجر الصحي على المسافرين القادمين من فرنسا هذ الأسبوع.
وقالت الصحيفة إن خطة تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا تأتي بعد أن أقر المسؤولون على ما يبدو أنه تم احتواء التهديد من سلالة بيتا من فيروس كورونا.
وبموجب النظام الحالي يتعين على أي شخص قادم من فرنسا البقاء في الحجر الصحي في المنزل أو في أماكن إقامة أخرى لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أيام حتى لو تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19.
من جهته أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 193.77 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و316857.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 609598 34604837
الهند 420551 31371901
البرازيل 548340 19632443
روسيا 320273 6102469
فرنسا 111616 5953071
المملكة المتحدة 129044 5637975
تركيا 50879 5587378
الأرجنتين 103359 4827973
كولومبيا 118188 4705734
إيطاليا 127937 4307535
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
24 - العراق 18232 1543501
36 - الأردن 9948 763922
40 - الإمارات 1916 670108
42 - المغرب 9559 575162
43 - تونس 18369 563930
44 - لبنان 7891 554458
45 - السعودية 8155 516949