حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية والحكومة تجلى المواطنين

شبت حرائق في جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر المتوسط، حيث أجلت السلطات نحو 400 شخص خلال الليل، فيما لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال عمال الإطفاء إن العديد من المنازل في المنطقة الداخلية على الجانب الغربي للجزيرة تضررت.

وذكرت سلطات الحماية المدنية أن مسحا أوليا أشار إلى أن ألسنة النيران التهمت عشرة آلاف فدان حول منطقة مونتيفيرو الأثرية، قرب وسط ثاني أكبر جزيرة في إيطاليا.

وأجلت السلطات مئتي شخص من بلدة كولييري خلال الليل و 155 آخرين من سيناريولو، حيث لم تصل النيران إلى المناطق السكنية بعد، بحسب رئيس البلدية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن أكثر من نصف من تم إجلاؤهم في كولييري سمح لهم بالعودة إلى منازلهم الأحد.

ونقلت "أنسا" عن أنطونيو بيلوي، رئيس هيئة الحماية المدنية بالجزيرة، قوله إن إحدى عشرة طائرة تعمل على إخماد النيران.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 4743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة- في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - أنها رصدت 7 وفيات جديدة جراء الفيروس ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127949 شخصا.



وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.123 مليون شخص، بعد تسجيل 1001 حالة شفاء جديدة.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشف أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و411 ألفاً و130 إصابة، اليوم الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونا و471 ألفا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019