الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مالك عقار الإسكندرية المائل قبل هروبه واستدعاء مسئولى الحي

عقار الجمرك المائل
عقار الجمرك المائل

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، الأحد، من إلقاء القبص على مالك عقار الجمرك المائل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول الرمل، ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولته الهروب، وإحالته للنيابة العامة لإجراء تحقيقات موسعة معه.

كما قررت النيابة استدعاء مسئولي الحي لسئوالهم وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملف العقار وسؤال الأهالي عن الواقعة.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة نحو 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها. 

أوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي و7 أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة نحو 3 أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار. 


كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكرر لاتخاذ القرار المناسب. 

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