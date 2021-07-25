الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل راقصة في التجمع الأول بالقاهرة

جثة
جثة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قاتل راقصة بمنطقة التجمع الأول، وأقر بارتكاب الجريمة بسب خلاف مالي.

ياتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بالعثور على إحدى السيدات «متوفاة» أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها (حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات). 

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها راقصة أجنبية، ومقيمة بمنطقة الزمالك.

وباستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت في ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالي من السكان – والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة حفل ولدى شك المجنى عليها في ذلك حاولت الانصراف إلا أنه تعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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