الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

إنجي المقدم تكشف أسباب غيابها عن السوشيال ميديا مؤخرا

انجي المقدم
انجي المقدم

أعلنت الفنانة إنجي المقدم، أسباب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وسط العديد من التعليقات التي تعدت الألف على صورتها التي اختارتها من رحلتها الصيفية.

ونشرت إنجي المقدم صورة جديدة لها، علقت عليها قائلة: "أولا.. وحشتوني جدا، ثانيا.. كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك وسعيد عليكم كلكم، ويا رب تكونوا قضيتوا إجازة سعيدة ووقت لطيف وممتع مع حبايبكم.. أنا آسفة إنها متأخرة شويتين بس كنت بحاول أقضي إجازتي مع عيلتي الصغيرة وأصحابي وحبيبي في هدوء وبعيد شوية عن دوشة السوشيال ميديا".

وأكملت: "ثالثا.. شكرا جدا على كل رسايلكم ومكالماتكم وبوستاتكم بمناسبة عيد ميلادي.. أسعدتوني بمعايداتكم وبدعواتكم وبكلامكم الحلو اللي يفتح النفس.. ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني ودلعتوني، ويا رب أفضل عند حسن ظنكم.. بحبكم أوي، ومحظوظة بيكم وممتنة ليكم جدا".

وتستعد إنجي المقدم لتصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان “بيت العز” وتشارك في بطولته بجانب منة شلبي، وغادة عادل، وسيناقش قضايا المرأة بشكل مختلف، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، فيما تتولى إخراجه مريم الأحمدي، وإنتاج شركة الماسة للمنتج هشام عبدالخالق.

يشار إلى الفنانة إنجي المقدم تشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسلين الأولي مسلسل “الاختيار 2” مع الفنان كريم عبدالعزيز وتقدم دور زوجته والمسلسل تدور فكرته بشكل عام عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والمسلسل الثاني “هجمة مرتدة” وتقدم خلاله دور جاسوسة وتشارك فيه بجانب النجوم أحمد عز وهند صبري ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب. 

مواقع التواصل كريم عبدالعزيز منة شلبي موسم رمضان الفنان كريم عبدالعزيز خلال الفترة الأخيرة

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