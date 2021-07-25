«المصري للتأمين» يكشف أهمية القيمة الدائمة للعميل

قال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، عن القيمة الدائمة للعميل في شركات التأمين، إنه بغض النظر عن نوع الوثائق التي تقدمها شركة التأمين، فإن عملاءها يمثلون جزء من نشاطها التجاري ونتائجها النهائية.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن فهم المشترون لما تقدمه من خدمات كما أنهم يعملون أحيانا كسفراء ومروجين لعلامتها التجارية، ومع ذلك تختلف قيمة الأرباح التي يضيفها كل عميل إلى الشركة، لذلك يجب على الشركة التعرف جيداً على قيمة ما يضيفه إليها كل عميل.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين أنه تعتبر عملية تحديد شركة التأمين للقيمة الدائمة لعميلها أمرا بالغ الأهمية، فإن ميزة تحديد الشركة للقيمة الدائمة للعميل لا تعني فقط الرقم النهائي الذي تحصل عليه، لكن تعني أيضاً التفكير والحساب الكامن وراء هذا المقياس فحساب الشركة للقيمة الدائمة للعميل سيجعلها تفكر، ليس فقط في الهدف قصير المدى لزيادة مبيعاتها، ولكن أيضًا في رحلة العميل الشاملة متى وأين ولماذا وكم مرة يقوم عملاؤها بالشراء، وستؤدي الإجابة على هذه الأسئلة إلى تكوين رؤية واضحة لدى الشركة تساعدها على اكتشاف المشكلات التي ربما لم تلاحظها.