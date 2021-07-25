«نقل البرلمان» تزور محافظة قنا لتفقد الكباري والمحاور والطرق الرئيسية

ناقشت اللجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، طلب إحاطة النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبرى فرشوط العلوى بمزلقان فرشوط القبلي بمحافظة قنا، إذ تساءل أنه منذ 15 سنة لا توجد أسباب للوقوف على عدم تنفيذ كوبري فرشوط.

وأضاف: "نحن كنواب غير قادرين على مواجهة المواطنين بسبب وقوع كوارث وحوادث لعدم إقامة كوبري فرشوط، كما لا يوجد مسئول يعطينا إجابة عن أسباب التأخر: "متسائلا هل يوجد تهميش لأبناء الوجه القلبي "الصعيد".

كما ناقشت لجنة النقل والمواصلات في اجتماعها اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب عادل شعلان حول إنشاء كوبري أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ومن جانبه قال وائل مهدي مدير عام تجهيزات الكباري بالسكة الحديد، إنه ليس هناك حاجة لإنشاء كوبري جديد حيث يوجد كوبري على بعد كيلو متر المكان المطلوب إقامة كوبري به وهي منطقة الثعرانية بكفر الدوار، ولكن يمكن عمل امتداد للكوبري المقام حاليا.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة عمل دراسة جدوى جديدة لإمكانية عمل كوبري طبقا للميزانية التي تم وضعها للسكة الحديد.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة حضور هيئة السكة الحديد، والهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة التخطيط.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى محمود بشأن إنشاء كوبري أعلى مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا.

ومن جانبه، أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عن قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة قناة بحضور الجهات المختصة خلال أسبوعين “للمعاينة على أرض الواقع”.

ودعا لجنة النقل بمجلس النواب زيارة مركز فرشوط للوقوف على هذه الأزمة التى تؤرق أبناء المركز كثيرا، وقد رد عليه النائب علاء عابد بالموافقة على ترتيب زيارة فى أقرب وقت ممكن.