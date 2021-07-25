الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حزن بين أهالى فرشوط عقب وفاة 3 أطفال أشقاء بالتسمم

اسعاف
اسعاف

خيمت حالة من الحزن على أهالي فرشوط عقب وفاة 3 أطفال أشقاء نتجية تسمم عقب تناولهم مشروب معلب، وقد بدأ الطب الشرعى بقنا في توقيع الكشف الطبى على جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة بفرشوط لكشف ملابسات الوفاة وإصدار تقرير نهائى بالأسباب الحقيقية.

جاء ذلك بناءً على قرار النيابة العامة باستدعاء الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على جثث الأطفال الثلاثة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بـ قنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة عقب تناولهم عصير معلب وفقاً لما ردده الأهالى بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط.

وجرى نقل الجثث إلى مستشفى فرشوط المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز فرشوط بمصرع أميرة رأفت جلال  ٨ أعوام وشقيقيها آدم ٩ أعوام وأمير ٧ أعوام وإصابة والدهم ٣٥ عاما بعد الاشتباه بإصابتهم بحالات تسمم.

الكشف الطبى محكمة النقض النيابة العامة الطب الشرعي مركز فرشوط حالات تسمم مدير أمن قنا الغش التجاري

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