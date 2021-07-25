الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 32 ألف كيلو لحوم على الأسر الفقيرة والأشد فقراً في كفر الشيخ

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة والأشد فقراً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على التعاون بين المحافظة والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مد يد العون للأسر بكافة قرى ومدن المحافظة، ومن بين تلك المؤسسات والجمعيات مؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان.

وقالت الدكتور غادة جبريل، المدير التنفيذي لمكتب مؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومديرية التضامن، تمكنت من ذبح 104 رؤوس ماشية يتراوح وزن الرأس من 420 إلى 450 كيلو داخل مجزر كفر الشيخ و مجزر مطوبس بإشراف الطب البيطري بالتعاون مع 90 جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدني في جميع مراكز كفر الشيخ " كفر الشيخ ، الرياض، سيدى سالم، فوه ، قلين، مطوبس ،الحامول ،بلطيم ، بيلا ، دسوق "،تم التوزيع في 100 قرية داخل المنازل مع اتباع الاجراءات الاحترازية، مؤكدة أن مجمل ما تم توزيعه 17 ألف  كيلو لحوم على الأسر.

وأضاف العميد عصام حندوله، مدير مكتب الأورمان بكفر الشيخ ، أنه تم توزيع 15 ألف كيلو لحوم  على الأسر الفقيرة والاش فقراً  عن طريق الجمعيات الأهلية بكل مراكز المحافظة ، وتم تحديد 1500 كيلو لحوم لكل مركز من مراكز المحافظة العشرة.

وأكد محمد شاهين نائب مدير مكتب الأورمان بكفر الشيخ، تم ذبح 30 رأس ماشية بمجزر كفر الشيخ الرئيسي عن طريق الطب البيطري بمركز كفر الشيخ وتم الحصول على شهادة لسلامة اللحوم للاستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع من ارتداء كمامات وجونتيات.

فيما شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة على محال الجزارة وبيع الدواجن وعدد من مصانع بيع الأسماك المملحة، لضبط المخالفين.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية ومديرية التموين من تحرير 92 محضراً متنوعا للمخالفين من أصحاب محال الأسماك والدواجن والجزارة ،بإجمالي مضبوطات 26 طن و288 كيلو دواجن ولحوم وأسماك مملحة "فسيخ ورنجة" غير مطابقة للمواصفات.

قال الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، استقبلت مجازر كفر الشيخ 2150 رأس ماشية ما بين أضاحي ومواشي تم ذبحها لمحال الجزارة  من بينها 1269 ذبيحة للأهالي مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

لحوم توزيع الفقراء محافظ كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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