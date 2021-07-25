الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تتطلع للحصول على 170 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى نهاية العام

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

أعلنت فيتنام أنها تعمل على إبرام صفقات للحصول على ما يصل إلى 170 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا بحلول نهاية العام، حيث تواجه البلاد أسوأ موجة من الوباء.
 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة نجوين ثانه لونج القول في كلمة أمام البرلمان اليوم الأحد إن الحكومة أمّنت 130 مليون جرعة وتحاول التفاوض للحصول على 40 مليون جرعة إضافية.

وأدى تفشي الفيروس في فيتنام إلى ما يقرب من عمليات إغلاق لمناطق كبيرة من البلاد، بما في ذلك المركز التجاري مدينة هوتشي مينه والعاصمة هانوي.


وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن البلاد تتوقع وصول 5ر91 مليون جرعة في النصف الثاني من هذا العام. ويقل هذا عن تقديرات في يونيو بالحصول على ما يصل إلى 150 مليون جرعة.
 

وحتى اليوم الأحد، تم إعطاء أكثر من 5ر4 مليون جرعة، وتلقى ما يزيد قليلا عن 372 ألف شخص الجرعتين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 98 مليون نسمة، وفقا لوزارة الصحة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

فيتنام كورونا اللقاح كوفيد لقاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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