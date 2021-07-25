حريق غابات خارج عن السيطرة يدمر 1100 هكتار فى إسبانيا

أعلنت لجنة الغابات في إقليم كتالونيا في إسبانيا، اليوم الأحد، عبر «تويتر» أن حريق غابات يبعد حوالي 100 كيلومتر غربي برشلونة دمر 1100 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

وهناك مخاوف من أن تزيد الرياح، التي تبدأ عادة في منتصف النهار تقريبا في المنطقة، من تأجيج الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تبلغ 30 درجة تقريبا والجفاف الشديد.

ويهدد الحريق ما يصل إلى 5 آلاف هكتار بشكل مباشر.

وذكرت صحيفة «إل بريوديكو» أن هذا هو أكبر حريق غابات خلال العام حتى الآن في إقليم كتالونيا ذي الغابات الكثيفة، ووصل الرماد بالفعل إلى أجزاء من برشلونة.

وبالإضافة إلى فرق الإطفاء المحلية ووحدات مكافحة حرائق الغابات، يعمل جنود القوات المسلحة الإسبانية على إخماد النيران منذ صباح اليوم الأحد.

وتم استدعاء المزارعين في المنطقة لحرث حقولهم على الفور من أجل تشكيل حواجز ضد النيران.

واضطر نحو 80 شخصا في المنطقة إلى مغادرة منازلهم منذ اندلاع الحريق أمس السبت، ولم يتضح سبب اشتعال الحريق.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، دمر حريق غابات في كوستا برافا، الواقعة إلى الشمال من منطقة هذا الحريق، 415 هكتارا من الغابات في محمية كاب دي كريوس الطبيعية.

وفي سياق متصل، قال دارين كليم، مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ في ولاية بيرث غربي أستراليا، إن حريق غابات في ضواحي الولاية تسبب في تدمير أكثر من 70 منزلا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضاف كليم، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن عدد المنازل التي تضررت جراء الحرائق وصل إلى نحو 71، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات.

وتابع كليم أن ظروف مكافحة الحرائق خفت قليلا أثناء الليل، رغم أنه حذر من أن هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة اليوم الأربعاء ستشكل تحديا للسلطات التي تحاول السيطرة على الحريق، وطُلب من سكان ضاحية شيدي هيلز الشمالية الشرقية أن يفكروا في الإجلاء.

ومضى مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ قائلا: "نحن في اليوم الثالث من هذا الحريق اليوم، وسيظل حريقًا صعبًا بالنسبة لنا لمدة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام على الأقل".

واستطرد كليم قائلا إنه من المتوقع أن تكون الظروف الجوية أكثر ملاءمة في نهاية الأسبوع.