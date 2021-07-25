الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية: انتهاء طلاء 125 ألف واجهة مبنى وعمارة سكنية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء المحافظات من واجهات طلاء 125 ألف مبنى و عمارة سكنية، مؤكدا استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، وقال أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية و|إحياء الهوية العمرانية لمناطق كثير فى المحافظات.
وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، عن جهود المحافظات فى استكمال أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية، إلى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفا و 582 مبنى، محافظة الدقهلية من طلاء 24 ألفا و 788 مبنى، وانتهت محافظة قنا من طلاء 5961 مبنى، فى حين انتهت محافظة الأقصر من طلاء 5613 مبنى .        

- عدم إدخال المرافق لعمارات أو منشأت واجهاتها ما زالت بالطوب الأحمر


وأوضح الوزير، أنه وفقاً لقرار مجلس المحافظين فلن يتم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية او منشأت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقاً للون الذى تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.


وأكد  "شعراوي"، أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن،لافتاً إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهاتها على أن يتم إتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها .


وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور كبير وهام فى مساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ، بما يساعد على تنفيذ الهدف الذى تسعى الدولة إليه وهو استعادة الشكل الجمالي للمدن المصرية ، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية، في بعض المحافظات وتعميمها فى محافظات أخرى.

وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية

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وائل لطفي

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