عمال النظافة طوارئ أمام لجان الثانوية العامة: «مدوقناش طعم العيد»

لم تغفل للرجل الخمسيني عينا خلال عيد الأضحى المبارك، ومع انتهاء العيد، عاد ماراثون امتحانات الثانوية العامة وعاد معه العمل وتنظيف الأماكن المجاورة لمدرسة خالد بن الوليد بحي المقطم في محافظة القاهرة، مع مجهود مضاعف خلال الامتحانات.

عمال النظافة

"صحة الطلاب وسلامتهم" كل ما يتردد في ذهن خالد مصيلحي، عامل النظافة أمام المدرسة، مشيرا إلى أن نظافة المكان تريح نفسية الطلاب، وتهيئهم للامتحان.

عمال النظافة

وتابع خالد، أنه طوال فترة العيد ينظف شوارع المقطم، قائلا: "فرحة الطلاب بتهون علينا الشغل طول اليوم".

ويؤدي اليوم 255 ألفا و353 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادة التاريخ بالشعبة الأدبية، على 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

عمال النظافة



وكان قد أدى، أمس، 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "الفيزياء"، في اليوم التاسع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

عمال النظافة

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة مراعاة الدقة عند توزيع أسئلة "تراجم" مادة الفيزياء؛ وكذلك البابل شيت، وشدد حجازى على أن الملاحظين داخل اللجان مسؤولين عن دقة بيانات الطلاب سواء كود الامتحان، أو رقم الجلوس.

عمال النظافة

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها التاسع سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلي جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" و مرورآ بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.