الأنبا باخوم يلتقي خٌدام «أخوية قانا مصر» بدار سيدة السلام

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أخوية قانا مصر واجتماع الشباب، التابعين لنشاط طريق جديد، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك يأتي في إطار متابعة نيافته لكافة الأنشطة الرسولية، والتعرف أكثر على برنامج وروحانية اجتماع الشباب، دار اللقاء حول تنظيم حفل مسرحي، وكورال تحت رعاية اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف «باخوم»، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الخدمة مخصصة للشباب من سن الرابعة عشر، وحتى الثامنة عشر، كما أنها تتبع الروحانية الإغناطية من حيث الترانيم، والمشاركات الفردية، والحياة الجماعية، وتأسست بفرنسا، وبعد تصديق الكرسي الرسولي على نظامها انتشرت في كثير من بلاد العالم.

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة “كلمة الله”.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على “فيسبوك” عن البابا بندكتوس.

وقالت الكنيسة في الحلقة: “أحثّ جميع المؤمنين على أَن يختبروا من جديد اللقاء الفرديّ والجماعيّ مع المسيح، كلمة الحياة الذي أظهر ذاته، وأَن يجعلوا من ذاتهم رسلاً له، لكي تنتشر عطيّة الحياة الإلهيّة، أَي الشركة (البابا بندكتوس)”.

الجدير بالذكر أن بندكت السادس عشر أو البابا بندكتوس السادس عشر ولد باسم جوزيف راتزنجر وهو البابا الخامس والستون بعد المئتان في الكنيسة الكاثوليكية، ما يعني كونه رأس الكنيسة الكاثوليكية وأسقف روما ورأس دولة الفاتيكان؛ انتخب لمنصب البابا بعد خلوة انتخابية قصيرة في 19 أبريل 2005، وأقام القداس الإلهي لتنصيبه في 24 أبريل وتسلم مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم 7 مايو في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني في روما. ويتمتع بالجنسية الألمانية وكذلك جنسية دولة الفاتيكان وحقوق المواطنة في ولاية بافاريا. كان خليفة البابا يوحنا بولس الثاني.