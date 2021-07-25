الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي خٌدام «أخوية قانا مصر» بدار سيدة السلام

الانبا باخوم
الانبا باخوم

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أخوية قانا مصر واجتماع الشباب، التابعين لنشاط طريق جديد، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك يأتي في إطار متابعة نيافته لكافة الأنشطة الرسولية، والتعرف أكثر على برنامج وروحانية اجتماع الشباب، دار اللقاء حول تنظيم حفل مسرحي، وكورال تحت رعاية اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف «باخوم»، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الخدمة مخصصة للشباب من سن الرابعة عشر، وحتى الثامنة عشر، كما أنها تتبع الروحانية الإغناطية من حيث الترانيم، والمشاركات الفردية، والحياة الجماعية، وتأسست بفرنسا، وبعد تصديق الكرسي الرسولي على نظامها انتشرت في كثير من بلاد العالم.

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة “كلمة الله”.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على “فيسبوك” عن البابا بندكتوس.

وقالت الكنيسة في الحلقة: “أحثّ جميع المؤمنين على أَن يختبروا من جديد اللقاء الفرديّ والجماعيّ مع المسيح، كلمة الحياة الذي أظهر ذاته، وأَن يجعلوا من ذاتهم رسلاً له، لكي تنتشر عطيّة الحياة الإلهيّة، أَي الشركة (البابا بندكتوس)”.

الجدير بالذكر أن بندكت السادس عشر  أو البابا بندكتوس السادس عشر ولد باسم جوزيف راتزنجر وهو البابا الخامس والستون بعد المئتان في الكنيسة الكاثوليكية، ما يعني كونه رأس الكنيسة الكاثوليكية وأسقف روما ورأس دولة الفاتيكان؛ انتخب لمنصب البابا بعد خلوة انتخابية قصيرة في 19 أبريل 2005، وأقام القداس الإلهي لتنصيبه في 24 أبريل وتسلم مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم 7 مايو في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني في روما. ويتمتع بالجنسية الألمانية وكذلك جنسية دولة الفاتيكان وحقوق المواطنة في ولاية بافاريا. كان خليفة البابا يوحنا بولس الثاني.

الأنبا باخوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم نائب بطريركي الانبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحريق باخرة نايل دراجون في الجيزة (فيديو)

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

أهمها خفض البطالة وزيادة نصيب الفرد.. أبرز 15 مؤشرا في خطة الحكومة 2022

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

لتحريضهما على الفجور.. الأمن يلاحق فتاة «كائن الهوهوز» وزوجها في جميع المحافظات

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

محطة تل أبيب

المزيد

صعود وهبوط .. كيف يمكن تفسير التقارب الأخير بين إسرائيل والمغرب؟

إسرائيل تمنع دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة دون أسباب

عبر «يسرائير».. إقلاع أول رحلة جوية بين إسرائيل والمغرب