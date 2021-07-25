الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العارف» يقترب من 29 مليون جنيه في 11 يوم عرض بالسينما

العارف
العارف

حقق فيلم العارف أمس إيرادات بلغت 2 مليون و700 ألف جنية ليصل إجمالي إيراداته إلى  28 مليون و600 ألف جنيه في 11 يوم عرض متفوقًا بذلك على كافة الأفلام المعروضة. 

قصة وأحداث فيلم العارف

وتتناول قصة الفيلم شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه "العارف"، شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت وكيف يسرق الأموال بطرق لا يكتشفها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ويدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث. 

يسافر "العارف" إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به، وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

أبطال فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

 

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