السكة الحديد: تكثيف أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات

شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين أعمال تعقيم وتطهير القطارات وذلك اليوم الأحد، حيث أوضحت هيئة السكة الحديد أن هناك تكثيف لأعمال تعقيم وتطهير القطارات وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، إن العمال يقوموا بتعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها من الورش مباشرة، إلى جانب ذلك يتم تعقيم المحطات بالكامل من خلال تعقيم وتطهير السلالم والأرصفة وكذلك المقاعد، كما يتم تعقيم دورات المياه، إلي جانب ذلك يتم تعقيم المبني الإداري بجوار محطة رمسيس.

مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية المكيفة والمميزة

يزداد سفر المواطنين عبر السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى المبارك، خاصة محافظة الإسكندرية التي يقصدها عدد ضخم من المصيفين بشكل أساسي.

ونسلط الضوء على مواعيد قطارات الإسكندرية - دمنهور اليوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو.



مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية:

قطارات دمنهور رقم ٩٠٣ دمنهور الاسكندرية موعد قيامه الساعة 8:37 صباحا والوصول في الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم ٩٠١ دمنهور الاسكندرية موعد قيامه في الساعة 10:31 صباحا والوصول في الساعة 11:25 صباحا.

قطارات دمنهور رقم 911 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف إسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً

قطار رقم 913 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف إسباني) موعد قيامه الساعة 2:33 مساءاً والوصول 3:25 مساءاً.

قطار رقم 915 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:29 مساءاً والوصول 6:20 مساءاً.

قطار رقم 901 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:21 صباحاً والوصول 11:15 صباحاً

قطار رقم 3 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 6:07 صباحاً والوصول 7:10 صباحاً.

قطار رقم 516 دمنهور الإسكندرية (سرعة كيف درجة ثاني + مميز) موعد قيامه الساعة 7:17 مساءاً والوصول 8:10 مساءاً.

قطار رقم 925 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 7:32 مساءاً والوصول 8:25 مساءاً.

قطار رقم 903 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 8:37 صباحاً والوصول 9:30 صباحاً.

قطار رقم 931 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:42 مساءاً والوصول 11:35 مساءاً.

قطار رقم 919 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:12 مساءاً والوصول 6:05 مساءاً.

قطار رقم 1133 دمنهور الإسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 11:41 صباحاً والوصول 12:30 مساءاً.

قطار رقم 1203 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 4:18 مساءاً والوصول 5:10 مساءاً.

قطار رقم 923 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 6:30 مساءاً والوصول 7:25 مساءاً.

قطار رقم 27 دمنهور الإسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 6:54 مساءاً والوصول 7:50 مساءاً.

قطار رقم 129 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:19 صباحاً والوصول 9:20 صباحاً.

قطار رقم 584 دمنهور الإسكندرية (سرعة مكيف رجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 7:27 صباحاً والوصول 8:30 صباحاً.

قطار رقم 31 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 9:24 مساءاً والوصول 10:30 مساءاً.

قطار رقم 1109 دمنهور الإسكندرية (سرعة مكيف درجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 11:01 صباحاً والوصول 11:55 صباحاً.

قطار رقم 15 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 2:06 مساءاً والوصول 3:10 مساءاً.

قطار رقم 1 دمنهور الإسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 5:42 صباحاً والوصول 6:45 صباحاً.

قطار رقم 911 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً.

قطار رقم 21 دمنهور الإسكندرية (تالته عادي محسنة) موعد قيامه الساعة 6:37 مساءاً والوصول 7:40 مساءاً.

قطار رقم 29 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 11:17 مساءاً والوصول 12:20 صباحاً.

قطار رقم 21 دمنهور الإسكندرية (تالته عادي محسنة) موعد قيامه الساعة 6:37 مساءاً والوصول 7:40 مساءاً.

قطار رقم 23 دمنهور الإسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:45 مساءاً والوصول 9:50 مساء.