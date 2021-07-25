«فوربس الأمريكية»: مصر في المركز الثالث ضمن أقوى الاقتصاديات العربية 2021 

حصدت مصر المركز الثالث ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في عام 2021، وفقًا لمجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية.

جدير بالذكر أن ترتيب الدول يكون وفقًا لإجمالي الناتج المحلي لكل دولة، بينما توقعت "فوربس" ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

ووفقًا لفوربس الأمريكية، فقد احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام.

بينما جاءت الإمارات على المركز الثاني عربيًا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.

كما جاءت العراق في المركز الرابع بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، وحافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام.

يأتي هذا فيما أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في الفترة من يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 حقق أهدافه الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء جائحة كورونا مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

ونشر صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية ملفات مراجعة الأداء الأخيرة التي اختتمت الشهر الماضي.

وأوضح خبراء صندوق النقد في ملفات المراجعة أنه في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية في إطار البرنامج توازنا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وأضاف الخبراء أنه تمت إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء "كوفيد-19" بشكل جيد، حيث أدى التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.