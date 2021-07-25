لتحريضهما على الفجور.. الأمن يلاحق فتاة «كائن الهوهوز» وزوجها في جميع المحافظات

تكثف مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، جهودها، لضبط فتاة «التيك توك»، المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز» وزوجها بموجب حق المجتمع المحدد في القانون، عقب هروبهما من مسكن الزوجية لارتكابهما سلسلة جرائم من بينها التحريض على الفسق والفجور، ازدراء الأديان، وإهانة الصعايدة وهروبهما لمحاولة الإفلات من حزمة جرائم أخلاقية تجرمها القوانين.

- توزيع صور "فتاة الهوهوز" وزوجها على الكمائن الأمنية

وجرى توزيع صور المتهمين بجميع مديريات الأمن والكمائن والنقط المرورية بالمحافظات ونصب عدة أكمنة لضبطهما، و فحصت الأجهزة الأمنية الفيديوهات التي يبثها المتهمين على الرأي العام بمواقع التواصل الإجتماعي، ويجرى ملاحقة المتهمين تقنيا لتحديد نقطة اختباءهم.

و المتهمان يواجهان اتهامات عديدة من بينها التحريض على الفسق والفجور والدعارة، وتم التحفظ على عدد من الفيديوهات التي يظهر فيها المتهمان، يتحدثان بـ«ألفاظ خارجة».

- تفاصيل الواقعة

وكان أشرف فرحات المحامي، قد قدم بلاغا للجهات المختصة ضد الحساب الملقب بـ«كائن الهوهوز»، ويتضمن عرض فيديوهات لسيدة وزوجها عبر «التيك توك» تحتوي على ألفاظ وإيحاءات جنسية لتحقيق أرباح مادية.

وعلى الفور أجرت الجهات المختصة عملية البحث، ويجري ضبط المتهمة وزوجها، لتقديهما للجهات المختصة للتحقيق معهما.

- عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.