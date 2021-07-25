الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تُحذر: من لا يحصل على التطعيم يواجه قيود «كورونا»

التطعيم
التطعيم

حذر عضو بارز في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، في مقابلة نشرت اليوم الأحد، من أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا، يمكن أن يواجهوا قيودًا في الأشهر المقبلة.
 وقال رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، لصحيفة "بيلد آم زونتاج"، إنه إذا تعرضت ألمانيا لموجة رابعة قاسية من فيروس كورونا في الأشهر المقبلة، فقد يجد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد أنفسهم ممنوعين من دخول الحانات والأماكن الاجتماعية الأخرى.

وقال: "إذا كان لدينا معدل إصابة مرتفع على الرغم من إجراءات الفحص لدينا، فسوف يتعين على غير المطعمين تقليل اتصالاتهم، يمكن أن يعني ذلك أن بعض الخيارات مثل المطاعم ودور السينما ودخول الملاعب، حتى بالنسبة للأشخاص غير المطعمين الذين تم فحصهم، لن تكون ممكنة بعد الآن، لأن الخطر على الآخرين مرتفع للغاية".
لكن براون، وهو طبيب أيضًا، قال إنه طالما أن اللقاحات المستخدمة حاليًا تجدي بشكل جيد ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا، يجب أن يكون الإغلاق الكامل غير ضروري.

كما استغل المسئول المقابلة لحث السكان الألمان على التطعيم، مؤكدًا أن اللقاحات فعالة بنسبة 90% تقريبًا في منع الحالات المرضية الخطيرة "وأن الحاصلين على اللقاح سوف يتمتعون بالتأكيد بحريات أكثر من غير المطعمين".

وتلقى نحو 60% من سكان ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، ولكن التطعيم الكامل يستلزم الحصول على جرعتين بالنسبة لمعظم اللقاحات المتاحة، وحصل أقل من 50% من السكان على التطعيم بالكامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

كورونا كوفيد اللقاح المانيا ميركل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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