3 نصائح تُساعد في الحصول على وظيفة بقطاع البترول

سواء كنت خريجًا جديدًا بدأت للتو حياتك المهنية أو محترفًا متمرسًا حريصًا على التقدم، ستساعدك النصائح التالية في الحصول على وظيفة في هندسة البترول والغاز، وتنطبق هذه النصائح أيضًا على مختلف الوظائف وليس فقط الهندسية.

وعن أهم النصائح التى تؤهلك لسوق العمل بقطاع البترول والغاز، قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول جامعة السويس، إنه لا بد من أن يكون المتقدم لتلك الوظائف لديه معرفة وملمًا بالآتي:

- فهم إلى أين تتجه الصناعة

يعد فهم الصناعة التي تتطلع إلى العمل فيها نصيحة جيدة لأي باحث عن عمل، ليس هناك شك في أن صناعة النفط والغاز قد تغيرت في السنوات القليلة الماضية، ومن المهم معرفة كيف تؤثر هذه التغييرات على أنواع الوظائف المتاحة ومجموعات المهارات التي يسعى أصحاب العمل لتوظيفها، وعلى الرغم من أن صناعة النفط والغاز يمكن أن تكون سوقًا ضيقة، فمن المتوقع أن يظل الطلب على المنتجات البترولية لمدة أربعة أو خمسة عقود أخرى على الأقل، وهذا يعني أن الآفاق الوظيفية في الصناعة لخريجي الهندسة وغيرهم من المهنيين قوية.

ويواصل مشغلو النفط والغاز الراسخون تقييم المهن ذات الأولوية مثل المهندسين والتجار وخبراء التكنولوجيا والمهنيين العاملين في تخصصات الدعم مثل ضمان الجودة وإدارة المشاريع والتقدير وضوابط المشروع اعتمادًا على المسار الهندسي، ولا تزال هناك فرص وظيفية للموظفين العاملين في المكاتب والعاملين الميدانيين، بما في ذلك الوظائف في معسكرات المنشآت البعيدة أو منصات الحفر، وتزداد أيضًا شعبية فرص العقود قصيرة الأجل والعاملين عن بُعد والوظائف ذات الجداول الزمنية المرنة، حيث يبحث أصحاب العمل عن طرق جديدة لجذب أصحاب الأداء المتميز. ومع ذلك ، فإن الحصول على وظيفة هندسية جيدة في مجال النفط والغاز سيتطلب المهارات المطلوبة والإعداد المستمر.

- تطوير المهارات المهنية المطلوبة

في تقرير صدر عام 2015 برعاية حكومة كندا، تحدد فيه القدرات والخصائص الرئيسية لمهندسي النفط والغاز الحديث منها:

- أن يكون ملم بالتكنولوجيا الحديثة

- أن يكون لديه الفطنة التجارية

- أن يكون مبتكرًا

- قادرًا على التفاوض بنجاح

- السعي للتحسين المستمر

- أن يكون ماهرًا للغاية في القراءة والحساب والتواصل وحل المشكلات

- تخطيط وتنفيذ المشاريع بجميع الأحجام

- أن يكون على دراية بالآثار التنظيمية والامتثال للعمليات الجديدة والمخطط لها

- فهم الآثار المترتبة على التكلفة المرتبطة بأعمالهم

- التحضير لعملية التقدم للوظيفة

المساحة المهنية للخريجين أو المهندسين الجدد في التدريب والمهندسين الراسخين الباحثين عن عمل في صناعة النفط والغاز تنافسية، وبالمثل، فإن المهنيين غير الهندسيين الذين يحرصون على دخول قطاع العمل هذا سيواجهون أيضًا منافسة شديدة.