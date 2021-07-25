إصابة 10 أشخاص على صلة بأولمبياد طوكيو بكورونا وإجمالى الحالات 132

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية اليوم الأحد إصابة 10 أشخاص جدد على صلة بأولمبياد طوكيو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها اللجنة منذ بداية هذا الشهر إلى 132 حالة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن الحالات الجديدة التي جرى تسجيلها من قبل اللجنة تشمل مسئولين عن الألعاب من الخارج يقيمون في قرية الرياضيين وإعلاميين بالإضافة إلى اثنين من الرياضيين القادمين من الخارج.



تأتي هذه التطورات بعد مرور يومين فقط على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت عاما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



يشار إلى أن اللجنة المنظمة قد بدأت إحصاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مطلع يوليو الجاري مع وصول الرياضيين والمسئولين المشاركين، ولا تتضمن الإحصائيات الرياضيين والعاملين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في معسكرات تدريب ما قبل الأولمبياد في اليابان.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.