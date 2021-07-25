الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إزالة 10 أدوار».. اللجنة الهندسية تصدر قرارها بشأن عقار بحرى المائل

عقار بحري المائل
عقار بحري المائل

كشفت اللجنة الهندسية المكلفة من محافظ الإسكندرية بمعاينة عقار بحري المائل، في تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية عن وجود هبوط وميل للعقار في إتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.


جاء ذلك بعد تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار  والعقارات المحيطة به حيث عاينت مساء اليوم اللجنة العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

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وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

 

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

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جاء ذلك بحضور الدكتور التوني محمود التوني، والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وهدي أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

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جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى،الكائن14  بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك. أمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

 

كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.
 

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كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين .

اللجنة الهندسية الإسكندرية عقار بحري المائل الإزالة الفورية للأدوار العلوية حدوث ميل الأجهزة التنفيذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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