حملة مكبرة للنظافة بالمنطقة الجنوبية للقاهرة

نفذت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة نظافة ورفع مخلفات مكبرة بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة شملت جميع أحياء المنطقة الجنوبية نظرا لتجميل المظهر العام وسوء حالة النظافة ببعض شوارع وأحياء المنطقة.

ووجهت نائب المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة تشمل جميع أحياء المنطقة، تأكيدا على أن صحة وسلامة المواطن هى أولى الأولويات خاصة فيما تشهده البلاد من إنتشار الأوبئة والفيروسات، ولإضفاء المظهر الحضاري الذي يليق ويتماشى مع ما يجرى من تنفيذ الخطة الشاملة للتطوير والارتقاء بشوارع وميادين الأحياء وتحسين مستوى الخدمات.



جولة نائب محافظ القاهرة



وقامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالمرور على بعض أحياء المنطقة وشمل المرور، نطاق حي البساتين والخليفة لمتابعة حالة الشوارع والوقوف على مستوى النظافة والانضباط ومحاسبة المقصرين في آداء عملهم والمتسببين في تردي المظهرالعام للشوارع.

وشمل مرور نائب المحافظ بنطاق حي البساتين، شارع الجزائر يرافقها رئيس حى البساتين اللواء أحمد جودة ووحدة الرصد والمتابعة ومدير المنطقة للنظافة ومدير فرع الهيئة.

وتوجهت نائب المحافظ إلي منطقة شرق السكة الحديد وكلفت بتغريم المتعهد وعمل إنذار لمسئول المربع، كما توجهت إلى شارع البساتين مقلب السرجة ووجهت بإنذار للمتعهد.

جولة نائب محافظ القاهرة

وشددت على متابعة حالة النظافة بالشوارع وتنفيذ حملات دورية، وتفقدت شارع سلامه ونفق الهلباوي ومجمع الجلشاني بجوار مساكن رئاسة الجمهورية.

واستكملت نائب المحافظ مرورها إلي شارع مزرعة البط وقامت بتوجية إنذار للمتعهد بحي البساتين.



واستكملت نائب المحافظ جولتها إلى منطقة شارع الأربعين ثم إلي امتداد شارع الجزائر أسفل النفق ثم إلي منطقة الخيالة وشارع جمال اللبان ومنطقة المصانع ثم التوجة إلي شارع ٩ الواقع بين شارعي الخيالة وشارع الكردي ثم توجهت إلى مجمع مدارس التونسي وكلفت بإزالة مغسلة للسيارات بالطريق وتنفيذ حملة نظافة لرفع التراكمات.

جولة نائب محافظ القاهرة

واستكملت الجولة بشارع الكردي وتم التنبية علي المتعهد برفع المخلفات بشارع محمد تقاطع شارع الكردي.

وفى سياق متصل قامت نائب المحافظ بالتوجه لحى الخليفة استكمالا للحملة المكبرة والتى سوف تستمر لمدة اسبوع لتشمل احياء المنطقة الجنوبية البالغ عددهم ١٢حي وتستمر على مدار اليوم لمدة أسبوع.



وتابعت جولتها لتشمل

سوق الحمام بالخليفة يرافقها اللواء طارق اليمنى رئيس الحي والإادارات المعنية وقد قامت بالتنبية على مدير الفرع بالخليفة بالتعامل مع رفع المخلفات أول بأول وخلال المرور بالمنطقة المحيطة بمسجد السلطان حسن. والرفاعي بشارع محمد علي.

جولة نائب محافظ القاهرة



تلاحظ وجود إشغالات «مراجيح» وكلفت بإزالتها ولاحظت وجود مخلفات خلف دار المناسبات بمسجد السيدة عائشة، وشددت علي مدير الفرع بعمل تجريد على الفور وأيضا بشارع المحجر ووجهت بتنفيذ حملة تجريد مكبرة.



وفى سياق التوجيهات المتعلقة بذات الحملة، شددت نائب المحافظ على عمل حملة إشغالات علي شارع شرق السكة الحديد وشارع المجاري وتحويل مسئول المربع بالحي للتحقيق والإفادة بما تم.

جولة نائب محافظ القاهرة

كما قامت نائب المحافظ بتوجيه مدير الرصد البيئي بالخليفة، وشددت بالتنبيه عليه بعمل محاضر للمتعهدين المقصرين عن العمل أو الغاء ترخصيهم بالتنسيق مع الهيئة.

وأكدت نائب المحافظ على استمرار الحملات المكبرة ليل نهار لتحقيق الانضباط بجميع الشواراع وإضفاء طابع حضاري ومظهر جمالي راقي يميز شوارع المنطقة بالكامل.

جولة نائب محافظ القاهرة

وشددت على ضرورة الاستمرار فى المتابعة من مشرفى المربعات والمتابعة الميدانية والرصد البيئى واعداد تقارير وافية اول بأول بكل ماتم من حملات واجراءات فى هذا الشأن.