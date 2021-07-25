الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والد قاتلة زوجها بالقليوبية: بيان النائب العام كشف حقيقة الواقعة

الزوج المقتول
الزوج المقتول

أكد سعيد السداوي والد ريهام سعيد المتهمة بقتل زوجها محمد عبد الحفيظ بقرية طنط الجزيرة في مشاجرة بسبب الخلافات الأسرية قبيل عيد الأضحي المبارك أن صدور بيان النائب العام الليلة حول الحادث كشف كافة الحقائق أن ابنته لم تقصد قتل زوجها وكشف الواقعة بكل تفاصيلها بالتحقيقات والتحريات والمعاينات والكشف الطبي والشرعي. 


وكان النائب العام قد اصدر بيانا مساء اليوم جاء فيه وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرة بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء، وأمرت «النيابة العامة» الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكين من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمة ووالدة المجني عليه إسعافه ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحل الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.


وعلى هذا أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذود عن نفسها خلال المشاجرة بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مطبقا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لرد اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرت باستخدامه في إصابة زوجها.
وقد أصدرت «النيابة العامة» قرارا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمد حبسها خمسة عشر يوما إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الكشف الطبى النائب العام المحكمة متهمة بقتل زوجها الخلافات عيد الأضحى المبارك حبس المتهمة الخلافات الأسرية قرية طنط الجزيرة

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