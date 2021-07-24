انتعاشة في إيرادات أفلام عيد الأضحى.. و«العارف» يستحوذ على 50%

شهدت دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحي، انتعاشة قوية في الإيرادات، بعد مرور أكثر من عامين من ضعفها؛ مما أدى إلى عزوف الشركات المنتجة من طرح أعمالها خلال تلك الفترة.

تأتي هذه الانتعاش القوية لعدة عوامل في مقدمتها العمل الجيد شكلا وموضوعا، وتلخص ذلك في فيلم (العارف)، الذي يعتبر الحصان الرابح لشباك التذاكر حتى الآن منذ طرحه، مستحوذا على أكثر من 50 % من إيرادات شباك التذاكر أمس، حيث حققت دور العرض السينمائي إيرادات أكثر 8 ملايين جنيه لـ 6 أفلام هي "العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا، أحمد نوتردام، ديدو، ماما حامل "،و استحوذ فيلم "العارف" منها على 4.5 مليون جنيه.

وجاء في مقدمة الإيرادات فيلم (العارف) بقيمة بلغت 4.5 مليون جنيه، بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

واحتل فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 2.18 مليون جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وجاء فى المركز الثالث فيلم (فيلم مش أنا) بإيرادات بلغت 1.6 مليون جنيه، بطولة تامر حسني وحلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وحل "أحمد نوتردام" رابعا بإيرادات بلغت 12.6 ألف جنيه، بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

واقتنص فيلم (ديدو) المرتبة الخامسة، بإيرادات بلغت 7 آلاف جنيه، والفيلم بطولة: كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح. ،

أما فيلم (ماما حامل) فجاء في المرتبة الأخيرة، بإيرادات بلغت إيرادات 435 جنيها: بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.