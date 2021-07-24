السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يعلن تشغيل خطوط نقل داخلى جديدة

الاتوبيسات
الاتوبيسات

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أنه فى إطار الارتقاء بخدمات النقل فى محافظة بورسعيد ولتوفير سبل الراحة لمواطنى مدينة بورفؤاد، سيتم بدءا من غد الأحد تشغيل خطوط جديدة للنقل الداخلى بين مدينتى بورفؤاد وبورسعيد، وذلك لخدمة أبناء مدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم توفير عدد 2 مينى باص يبدأ خط السير من موقف بازار بورسعيد الجديد  (سوق الخضروات الجديد ) إلى مدينة بورفؤاد، مرورا بكوبرى النصر ببورفؤاد، كما يتم تشغيل عدد 2 مينى باص يبدأ خط السير من موقف سوق البازار الجديد ( سوق الخضروات الجديد ) إلى معدية بورفؤاد، مشيرا إلى أن ذلك يأتى استجابة لمطالب المواطنين بتوفير خطوط جديدة للمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد، بما يساهم فى التيسير على قاطنى المساكن الجديدة بمدينة بورفؤاد.

اعلن اطارات تشغيل محافظ بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية