اليوم.. عرض أفلام المخرج عمرو الكاشف بالمهرجان القومى للسينما

ضمن فعاليات المهرجان القومى للسينما المصرية الدورة 23، تعرض قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية أفلام "عايزة عريس، ومدمنون نادمون، وحسونا عنده كورونا"، من إخراج عمرو الكاشف، ويأتي ذلك برعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، وذلك في الساعة الـ6 مساء الأحد القادم الموافق 25 يوليو الساعة.

والأفلام تصوير ومونتاج جوزيف نجيب وبطولة دميانة إسحاق وأمل مهنا ومروة الطوخي وإيمان يونس وأيمن عطا وحسن مرسال وعمرو الكاشف ومحمود أبو الروس ومايكل ممدوح ومنى عوض وآخرين، ومن إخراج عمرو الكاشف.

وأوضح المخرج عمرو الكاشف في تصريح له "أن فيلم "عايزة عريس" مدته ٦٠ دقيقة، وفيلم "مدمنون نادمون" ١٧ دقيقة، و"حسونا عنده كورونا “ 17 دقيقة، وتسلط الضوء حول قضايا اجتماعية معاصرة تشغل الساحة بأسلوب فنى يجمع بين العرض الوافى وطرح الحلول يتخللها دراما تشويقية تراجيدية، مشيرًا إلى أن الأفلام برعاية جمعية “إبدع ابتكر” المشهرة برقم 6441 لسنة 2018.

صندوق التنمية الثقافية

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإ

فيلم حسونا عنده كورونا

فيلم عايزة عريس