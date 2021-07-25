الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد 3 أشهر من النشر.. رجائى عطية يعلق على جريدة أتاحت له حق الرد

رجائي عطية
رجائي عطية

علق رجائي عطية نقيب المحامين، على إحدى الصحف الخاصة التي أتاحت له حق الرد على موضوع نشرته ضده، بعد ثلاثة أشهر من نشره.

 

وقال عطية في بيان له: حق الرد صحفيا وإعلاميا منطقي اذا كان التعد أو التجني أو موضوع الشكوى نقدًا أو خبرًا أو واقعة مكذوبة أو مختلف عليها أو على صورتها أو بعض تفاصيلها، فهنا يكون تمكين المتضرر من الرد منطقيا، فهو يستطيع أن يرد على النقد ويصححه بالحجة ويستطيع إثبات كذب الخبر أو تصحيح ما ورد فيه على خلاف الحقيقة وكذلك الواقعة المختلقة أو المحرفة.

 

وأضاف: كل ذلك معروف ولا خلاف عليه لكن ماذا إذا كانت الإساءة سبًا قائمًا على الإختلاق بلا نقد ولا خبر ولا واقعة لها أصل.. ماذا يجدي الرد وكيف يكون، وهل يجدى الرد فى دفع الضرر الواقع على المجنى عليه أم يكرر ذكر سبه؟

 

وأشار: مثلى لا ينطلى عليه أن ياتيه بعد ثلاثة أشهر أنه قد تقرر له حق الرد بنفس المكان والمساحة والإبراز.

 

وأوضحت مصادر تفاصيل الأزمة، قائلة: منذ 3 أشهر نشرت إحدى الصحف الخاصة تقريرا حول إدارة نقابة المحامين بشكل غير صحيح ومتحامل ويحمل في طياته سبّا وقذفا في حق النقيب وابنته، وعندما تقدم النقيب بشكوى لإدارة الصحيفة جاءه الرد بعد 3 أشهر.

نقيب المحامين نقابة المحامين رجائي عطية جريدة المحامين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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