«لا تعبر الفجر هامشيا».. ديوان جديد للشاعر العراقي على البزاز

صدر حديثا عن دار أروقة للنشر والتوزيع ديوان "لا تعبر الفجر هامشيا" للشاعر والفنّان التشكيليّ العراقيّ المقيم في هولندا، ويقع الكتاب في قصيدة واحدة ذات 85 مقطعاً .

وقال الشاعر والفنان التشكيلي على البزاز لـ"الدستور"، إن الديوان بمثابة مكاشفة شخصيّة ومساءلة جماليّة للوجود، تتوجّه إلى، هو، نحن، أنتم، أنتَ، وإلى المرأة، صديقةً أم حبيبةً؟ (يعتبرُ حبيبتَه امتدادًا للأرضِ وتلاقِيًا بالنفيرِ، يتصوَّرُ حبَّهُ نفورًا مِن القدماءِ).

ومن أجواء الديوان:

يضمُّ ماؤه كلَّ رأفةٍ إلى الأسرى وكلَّ مناطقَ متجمِّدةٍ.

ولا بدَّ مِن الارتباكِ للعبورِ إليهِ وفي أثناءِ التفكيرِ بِهِ

يقفُ الدلوُ أمامَه دَمِثًا بما يحتويه.

الأدويةُ بنادقُ عِندَ المرضى، فكرةٌ تستثمرُها الجيوشُ.

تستعملُه البيوتُ لتضطربَ ليتَ النقودَ تستثمرُهُ !

تستدعيه الفيضاناتُ سدًّا، (تعني السدودُ حمايةً كاعتبارِ السيولِ كوارثَ نافعةً).

فيه:

مشجِّعونَ على العذابِ وناجونَ بصفةِ الموتِ.

عندَ العناقِ يبدو:

نوعًا فريدًا مِن العِصيّ

وداعًا أو جهاتٍ تتفرّقُ

يذكر أن علي البزّاز: كاتب وفنان تشكيلي عراقي- هولندي، ينشر مقالات ودراسات في الصحف والمجلات الأدبية

صدر كتابه الشعري الأوّل لدى دار "الغاوون" بيروت 2008 ، وفيه أربع كتب شعرية:أبقي ساهرةً أيّتها الزينة 2: مرحباً أيّها الطريق يا حلّاج الوعورة. 3: ساعيّ الموجة. 4 : معاً نقلد الوردة مداها. إلى جانب كتاب " كالزحف كالنذير، مهرّج في شكواي"- نصوص لدى دار ،"الموّجة الثقافيّة" في المغرب .2018

وفي اللغة الهولندية:

صدرت له أربع مجموعات شعرية منذ العام 2002 ولغاية 2007.

صدر كتابه "كالزحف كالنذير، مُهرّج في شكواي" نصوص لدى دار"الموّجه الثقافية" المغرب.

قدم الفنان البزاز معرض فني فردي في مدينة الرباط- المغرب. تحت عنوان “الباب ”، إضافة إلى قيامه العمل بتصاميم أغلفة الكتب لدور نشر مغربية وعربية، ولوغوات لمؤسّسات ثقافية.