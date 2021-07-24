السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بيتر ميمى عن فيلم موسى: نعدكم بتجربة جديدة عربيًا لأول مرة

فيلم موسى
فيلم موسى

طرح المخرج بيتر ميمي البوستر الرسمي والنهائي لفيلم موسى الذي يخوض بطولته كريم محمود عبد العزيز، والمقرر طرحه 11 أغسطس المقبل.

موسى

شارك “بيتر” البوستر الرسمي للفيلم عبر صفحته على فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “نعدكم بحاجة جديدة ولأول مرة في الوطن العربي، موسى 11 أغسطس في السيما”.

ويقدم في التريلر الجديد لفيلم «موسى» من إخراج وتأليف بيتر ميمي، قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

موسى

الإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويناقش فكرة الروبوتات، يقوم ببطولة الفيلم كل من: «كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم في دور شرف».

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر.

ويدرس صناع فيلم "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عمل جزء ثانٍ له على أن يبدأ تصويره فور استقرارهم على القرار ويعرض خلال موسم صيف 2022 المقبل.

موسى فيلم موسى بيتر ميمي سينما كريم محمود عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

والد طالبة الثانوية المتوفاة يكشف كواليس اللحظات الأخيرة فى حياتها

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الاسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية