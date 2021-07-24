بيتر ميمى عن فيلم موسى: نعدكم بتجربة جديدة عربيًا لأول مرة

طرح المخرج بيتر ميمي البوستر الرسمي والنهائي لفيلم موسى الذي يخوض بطولته كريم محمود عبد العزيز، والمقرر طرحه 11 أغسطس المقبل.

موسى

شارك “بيتر” البوستر الرسمي للفيلم عبر صفحته على فيسبوك وعلق عليها قائلًا: “نعدكم بحاجة جديدة ولأول مرة في الوطن العربي، موسى 11 أغسطس في السيما”.

ويقدم في التريلر الجديد لفيلم «موسى» من إخراج وتأليف بيتر ميمي، قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

موسى

الإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويناقش فكرة الروبوتات، يقوم ببطولة الفيلم كل من: «كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم في دور شرف».

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر.

ويدرس صناع فيلم "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عمل جزء ثانٍ له على أن يبدأ تصويره فور استقرارهم على القرار ويعرض خلال موسم صيف 2022 المقبل.