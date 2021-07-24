السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

منار
منار

كشف والد طالبة الثانوية العامة منار محمد سعد، التي توفيت صباح اليوم السبت أثناء دخولها لجنة امتحان الفيزياء، عن آخر اللحظات في حياتها.

وقال محمد سعد، إن ابنته أدت صلاة الفجر وتناولت وجبة الإفطار وذهبت إلى الامتحان، ولم تشك من أي شيء.

وأضاف: “بنتي متفوقة وكانت الثانية على مدرستها، ومحبوبة من الجميع زملائها ومعليمها وأقاربها وجيرانها”، موضحا أنها لم تذهب إلى زيارة أقاربها في عيد الأضحى بسبب المذاكرة.

 


وأعرب والد الطالبة المتوفاة عن حزنه قائلا: “كانت وردتي وراحت، كان نفسها تطلع مهندسة، وكانت تعيش حياتها بالأدب والاحترام”.
وعن شكوتها من صعوبة امتحانات الثانوية العامة أكد أنها كانت تقول: “الامتحانات صعبة ولكنها عدت”، موضحا أنه رغم تفوقها إلا أنها سهرت للمذاكرة حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

وتابع: “بلغوني بالخبر صباح اليوم وقالوا بنتك أغمي عليها وفي المستشفى، وعندما وصلت إلى مستشفى منوف العام، قابلتي معلمتها قائلة: يعوض عليك ربنا في منار”.

وأكد أنه لا يصدق الخبر حتى الآن، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف يقول لشقيقها بالمرحلة الابتدائية إن أخته ماتت، ولحقت بوالدتها التي توفيت منذ 6 سنوات.
جدير بالذكر، أن الطالبة منار محمد سعد لفظت أنفاسها الأخيرة أمام لجنة امتحان الفيزياء صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ونعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وقدمت الوزارة بالتعازي لأسرة الطالبة وزملائها والمعلمين، سألين الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بأنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفاة اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء حيث أنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.

نصر التعليم الفنى مدرسة عمليات محافظ مستشفى زيارة المركزى لجنة الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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