العلاج على الطريقة اليونانية.. 5 أعشاب استخدمها الإغريق قديمًا

يعتبر العلاج بالأعشاب من العادات التي انتشرت مؤخرًا، فكان الطب القديم يعتمد بشكل كبير على الأعشاب في التصدي للكثير من الأمراض.

وكانت الأعشاب في الطب اليوناني القديم تحظى بأهمية كبيرة، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتاجها الجسم للبقاء في حالة جيدة.

وفي السطور التالية سلط الأطباء بموقع «healthybuilderz» الطبي الضوء على أبرز الأعشاب التي استخدمها اليونانيون القدماء.

الشبت:

تعتبر هذه العشبة شائعة في المطبخ اليوناني، وهو أمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى مذاقها، ولكن هناك الكثير من الفوائد التي جعلها تتربع على قائمة الأعشاب اليونانية القديمة، حيث كان يستخدم الشبت لعلاج الحروق والجروح.

الشمر:

الشمر عشب آخر استخدمه اليونانيون القدماء، وذلك لأن الشمر يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الالتهاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

كما يمكن أن يساعد تناول الشمر في تقليل عسر الهضم والانتفاخ، مع تحسين الشهية، حيث يمكنك تناوله كما هو أو دمجه مع وجباتك للحصول على جرعة جيدة منه.

شاي الجبل اليوناني:

إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو التهاب الحلق أو أي مرض بهذا الشأن ، فقد ترغب في تجربة بعض الشاي الجبلي اليوناني.

ففي العصور القديمة، كان هذا الشاي يستخدم غالبًا لعلاج أي جروح ناجمة عن السيوف والسهام المصنوعة من الحديد.

النعناع:

غالبًا ما كان النعناع يستخدم للتعامل مع أي رائحة للجسم، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وحتى رائحة الفم الكريهة، ويمكن أن يستخدم النعناع أيضًا لدوار الحركة وكذلك لعلاج التهاب الشعب الهوائية.

الريحان:

كانت يستخدم الريحان كقربان إلى الآلهة في العصر اليوناني القديم، كما علق الإغريق أكاليل من الريحان على أبوابهم لجذب الثروة والحظ السعيد، فضلًا عن فوائدة لتحسين الدورة الدموية وتعزيز الجهاز المناعي.