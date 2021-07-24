حارس الزمالك يوافق على عرض بيراميدز

رحب محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لنادي الاتحاد السكندري، بالانتقال لنادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فتح مسئولو بيراميدز باب المفاوضات مع الحارس الصاعد لضمه في الموسم المقبل.

ويسعى بيراميدز لضم حارس جديد بعد إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي، وعدم وجود بديل متميز لشريف إكرامي الحارس الأساسي في الفترة الحالية.

وطالب الحارس من مسئولي بيراميدز التفاوض مع إدارة الزمالك لضمه في الفترة المقبلة، خاصة أن عقده تتبقى فيه ثلاثة مواسم مع القلعة البيضاء، وسيعود للزمالك بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.