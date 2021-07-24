السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أشعله شاب في شقة والدته بالدقي

حريق
حريق

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال ربة منزل اشتعلت النار بعقار ملكها بمنطقة بين السرايات في الدقي، ووجهت اتهاما لابنها بإشعال الحريق، بسبب خلافات أسرية وكونه دائم التشاجر معها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، تمهيدًا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

استمع رجال المباحث، لأقوال عدد من الجيران الذين أكدوا تورط المتهم في إشعال النار بالحريق،  وأنهم شاهدوه يحمل جركن بداخله مادة مشتعلة وانه عقب اندلاع الحريق لاذ بالفرار، وحاصرت النيران شقة جارتهم وا تسبب في حدوث تصدعات بالعقار، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار، بمنطقة بين السرايات في الدقي. 

 انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، وتم محاصرة الحريق وإخماده، ووجهت مالكة العقار اتهاما لابنها بإشعال الحريق، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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يوليو ويونيو

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