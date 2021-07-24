رواد السوشيال ميديا عن فوز منتخب اليد: «ربنا ينصركم وتفرحونا دائمًا»

سيطرت حالة من السعادة على روّاد السوشيال ميديا بعد فوز منتخب كرة اليد في افتتاح مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو على البرتغال بنتيجة 37-31.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة منتخب مصر لكرة اليد، وانهالت عليهم الأدعية بالفوز والثبات ليكون هم منبع الأمل لبعثة المنتخب القومي في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوز اليوم، متمنين من الخالق استمرار الفوز والتأهل.

وكتب فريد قطب، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: «الله أكبر ربنا ينصركم وتفرحونا دائمًا».

وعلّقت إيمان سراج الدين من روّاد السوشيال ميديا على فوز منتخب مصر قائلًا: «مبروووك منتخب اليد🇪🇬🇪🇬🇪🇬 أملنا فيكم»، وعلق محمد ذكي، من جمهور منتخب اليد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: «منتخب اليد عظمة العظمة».

وأعرب حسام زايد، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بالغ سعادته لفوز منتخب اليد اليوم، وكتب عبر صحفته الشخصية قائلًا: «‏أنا مش متخيل لو منتخب مصر لكرة اليد فاز بميدالية أولمبية الواحد ممكن يحتفل الزاي ساعتها».

رواد السوشيال ميديا

رواد السوشيال ميديا