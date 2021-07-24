أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هــ.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الأمير خالد الفيصل، أن نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وآداء ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع تطبيق الاحترازات الصحية لمنع انتشار العدوى وعدم تسجل أية حالات، يأتي بفضل الله تعالى، ثم باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وتوفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يضاف لما تحقق منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

كما هنأ الأمير خالد الفيصل، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح حج هذا العام.

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود المملكة في كل عام للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع في أقدس البقاع.

نجاح المرحلة الثالثة من خطة موسم الحج

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ، وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك وسط أجواء روحانية ومنظومة خدمية متكاملة ومراعية لجميع المعايير الصحية العالمية.

ووفقًا لما ذكرته رئاسة شئون الحرمين، في بيانٍ لها مساء أمس الجمعة، عبر موقعها الرسمي، أكد المتحدث الرسمي هاني حسني حيدر، أن الرئاسة العامة وبتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نفذت الخطة التشغيلية لموسم الحج بنجاح محاورها المتضمنة تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي كافة المعايير الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم وتوزيع مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل الشرعية.