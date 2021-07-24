تطعيم 176 ألفًا و900 شخص بلقاح «كورونا» فى موريتانيا

قالت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 176 ألفا و900 شخص، منهم 180 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة- في بيان لها- أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى، مشيرة إلى تواصل الجهود للحصول على المزيد من اللقاحات حتى يصل عدد الجرعات إلى مليونين و200 ألف، ضمن خطة لتطعيم 63% من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.

يذكر أنه وفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا 23378، والوفيات 520 حالة.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.