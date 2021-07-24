وزير الطيران يتفقد مطار العلمين الدولي

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي الذي يخدم منطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة، ويعد من المطارات الإقليمية الهامة كما يدعم خطة الدولة فى تنمية الساحل الغربي، للوقوف على حركة التشغيل والاطمئنان على الاستعدادت والإجراءات المتبعة لاستقبال الرحلات الجوية والتى تشهد زخماً كبيراً خلال هذه الفترة، يرافقه نائبه الطيار منتصر مناع، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالة السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب وبرج المراقبة ومهبط الطائرات، واطمأن على جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية، كما تابع حركة التشغيل بالمطار، واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالمطار خلال الجائحة.

والتقى وزير الطيران العاملين بالمطار وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما ناقش معهم آلية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة والتغلب علي أي معوقات للتشغيل واستمرار التطوير والتحديث بالمطار بما يناسب أعمال التطوير الجارية في جميع المطارات، خاصة المطارات ذات الجذب السياحى.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بمنطقة العلمين الجديدة، حيث تعد من المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية حالياً وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية التى تساهم فى دعم الاقتصاد المصري، كما أن الساحل الشمالى من أكثر المناطق جذباً لاحتواءه على عدد كبير من المنتجعات السياحية والقرى الساحلية المميزة ويتمتع بالأجواء الخلابة والشواطى المصرية الساحرة، ووجه بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة لتنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية الوافدة إلى مصر.