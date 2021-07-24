السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تواصل تنفيذ البرنامج القومي لإنتاج تقاوى الخضر

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة البرنامج القومي لإنتاج تقاوى الخضر والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنجاز برنامج انتاج تقاوي الخضر للحد من استيراد بذور الخضر من الخارج.

يأتي ذلك في إطار سعي الدول لتوفير إنتاج بذور الخضر محليا وتوفير العملة الصعبة، وإنتاج أصناف من الخضر عالية الإنتاجية وتعمل على زيادة الإنتاج.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي في كافة محاوره يشهد دعم غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تبحث التعاون مع بعض الدول في مجال إنتاج التقاوي وتبادل الأصول الوراثية لبعض أصناف الخضر، منها المجر التي تمتلك أكبر بنك لحفظ الأصول الوراثية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها مثل ما حققناه في تقاوي المحاصيل الحقلية كالقمح، والفول، والأرز، والذرة.

وقال السيد القصير، إن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير جداً بقطاع الزراعة على مستوى كل قطاعاته المختلفة نظراً لكون الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لذلك قام الرئيس السيسي في عام 2019 بإطلاق البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر وحدد له مدة 4 سنوات لتحقيق الأمن الغذائي المنشود.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تسعى لتسخير كافة إمكانياتها من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.

وأضاف السيد القصير، أن القطاع الزراعي خلال الـ 7 سنوات الماضية شهد دعما غير مسبوق في كافة محاور النشاط الزراعي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما تملكه الوزارة من آليات ومحاور تساهم في تحقيق هذا الهدف.

الزراعة تواصل تنفيذ البرنامج القومي لإنتاج تقاوى الخضر طبق لتكليفات

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يوليو ويونيو

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