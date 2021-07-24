حي غرب سوهاج يكثف الحملات على مواقف السيارات

كثفت فرق الرصد والمتابعة بالوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، حملات المرور على مواقف السيارات في نطاق دائرة حي غرب؛ للتأكد من عدم رفع التسعيرة، والالتزام بالتسعيرة الجبرية المعمول بها، وعدم وجود أيّة مشاكل أو مخالفات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بأنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي أو السرفيس أو التاكسي، بعد الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط مع ثبات أسعار السولار والمازوت.

صرح بذلك الدكتور أحمد الشورى رئيس حي غرب سوهاج؛ مؤكدًا:"أن فرق الرصد والمتابعة في كافة المجالات الخاضعة للإدارة المحلية تعمل على مدار الساعة وفي أيام الإجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف في أي مجال".

جدير بالذكر أن حي غرب سوهاج يواصل لليوم الرابع على التوالي تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لضبط الشارع السوهاجي بنطاق حي شرق سوهاج بناءاً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لرؤساء المدن والأحياء بشأن تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع خلال أيام العيد.

وشكلت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج عدد من الورديات تعمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال النظافة بجميع قطاعات حي غرب سوهاج .

ومن جانبه، أكد أحمد الشطورى، رئيس حي غرب سوهاج أنه تم كنس الشوارع الرئيسية والفرعية وتفريغ الحاويات ورفع القمامة من أماكن تجميعها خلال الأيام الماضية.

وشدد رئيس الحي على عمال ومسئولي النظافة باستمرار رفع كفاءة الشوارع وأعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم على مدار اليوم.

ولفت إلى أنه تم التصدي للمخالفات البيئية بأول أيام عيد الأضحى وذلك أثناء عمل حملة بيئة بنطاق حي شرق وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات لمنع أعمال الذبح خارج المجازر.