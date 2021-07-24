تحرير محضر مخالفة لصاحب محطة وقود بالشرقية

حررت حملة من إدارة تموين فاقوس، محضر جنح ضد صاحب محطة مواد بترولية بناحية تل أبو الروس - سوادة؛ وذلك لامتناعه عن بيع بنزين 80 رغم تواجده في الخزانات، وتم التحفظ على 15 ألف و660 لتر بنزين، وأخذ إقرار كتابي على صاحب المحطة بالكمية المتحفظ عليها.

جاء ذلك خلال حملة قامت بها إدارة تموين فاقوس، برئاسة محمد فوزي على محطات الوقود للوقوف على مدى التزامهم بالأسعار المعلنة، واتخاذ إجراء حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محطة تمويل السيارات بناحية العزازي لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح ضد محطة تموين السيارات بناحية الصالحية القديمة لعدم الإعلان عن الأسعار.

يذكر أنه و بعد رفع سعر الوقود، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية أمس، برئاسة محمد سعد، بالمرور على المحطات بدائرة المحافظة؛ للوقوف على مدى التزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينية، حيث أسفر التفتيش عن تحرير المحضر رقم 2116 لسنة 2021 ا د ط ضد اح ع صاحبة محطة بنزين بدون ترخيص، وتم التحفظ على طن بنزين 80، ونصف طن سولار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.