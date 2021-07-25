لطلاب الثانوية العامة.. أماكن اختبارات القدرات لكليات الجامعات التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن اختبارات القدرات للكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية)، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 7 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل.

أماكن اختبارات القدرات للكليات التكنولوجية

محافظات: القاهرة – الجيزة- السويس - بورسعيد- الاسماعيلية – البحر الأحمر –جنوب سيناء – شمال سيناء - مطروح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

- مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة

محافظات: القليوبية - البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية- دمياط- كفر الشيخ - الشرقية - الاسكندرية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا .

- مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية

محافظات: الفيوم – بني سويف– اسيوط – الأقصر- المنيا- الوادي الجديد – اسوان – سوهاج – قنا الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية .

مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق- الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات

كما أعلنت الوزارة خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

ويبدأ الطالب عملية التسجيل بإستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص، ثم تظهر البيانات الشخصية للطالب، (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي- المحافظة- الإدارة التعليمية التابع لها الطالب– المدرسة– الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

كما تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، ويتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

و يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، كما تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة وبإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

و تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.